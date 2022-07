CJ McCollum discute d’une prolongation de contrat avec les Pelicans

Le mariage entre CJ McCollum et les Pelicans semble bien parti pour durer. Selon Brian Windhorst d’ESPN, les deux parties ont commencé à parler d’une prolongation de contrat. Même s’il ne serait pas encore techniquement en mesure d’en signer une avant août prochain.

Pour mémoire, l’arrière avait signé une prolongation de contrat avec les Blazers, en juillet 2019, portant sur trois années supplémentaires moyennant 100 millions de dollars. La saison prochaine, il touchera ainsi 33 millions de dollars, puis 36 millions de dollars la suivante, avant de devenir « free agent » en 2024.

Ces négociations en cours semblent logiques pour l’arrière envoyé en Louisiane, par Portland, en février dernier. Il y a signé sa meilleure production statistique en carrière avec 24 points (49% aux tirs dont 39% de loin), 6 passes et 4,5 rebonds de moyenne en 26 rencontres.

Son arrivée a participé au redressement du bilan de son équipe qui a terminé sur un ratio équilibré avec lui (13 victoires – 13 défaites). Aux côtés de Brandon Ingram, il s’est surtout montré capital lors des matches de « play-in » à l’issue desquels NOLA est parvenu à se qualifier en playoffs malgré leur 9e place. Puis lors du premier tour, où l’adresse de l’arrière a chuté (22 points à 39% de réussite), son équipe a enquiquiné les Suns en remportant deux matches avant de perdre la série.

Pour l’heure CJ McCollum dispose du plus gros salaire de l’équipe tandis que Brandon Ingram émarge également à plus de 30 millions de dollars de dollars, et que Zion Williamson devrait bientôt les rejoindre.