Les Rockets prêts à faciliter le transfert de Kevin Durant ?

Le 13 janvier 2021, James Harden était transféré à Brooklyn et certains s’interrogeaient sur la contrepartie obtenue par les Rockets : Victor Oladipo, Dante Exum, Rodions Kurucs, quatre premiers tours de Draft non protégés (les choix 2022, 2024 et 2026 de Brooklyn et le choix 2022 de Milwaukee) ainsi que quatre « swaps » (possibilité d’échanger son choix de Draft au premier tour contre celui de l’autre équipe).

Un an et demi plus tard, Houston est toujours en reconstruction et Brooklyn pourrait très bien en faire autant d’ici peu. Après James Harden, au tour de Kevin Durant de réclamer son transfert. Et comme avec le barbu à l’époque, le départ de « KD » pourrait se faire grâce à l’implication de plusieurs acteurs.

The Athletic rapporte que les Rockets seraient justement prêts à « s’impliquer en tant que facilitateur » dans une telle opération. Pourquoi eux ? Précisément en raison de leurs atouts à la Draft récupérés en janvier 2021. Étonnant renversement de l’histoire potentiel.

Le média américain imagine ainsi un « blockbuster trade » où Kevin Durant rejoindrait les Suns, en compagnie d’Eric Gordon et Kenyon Martin Jr., Deandre Ayton filerait à Houston tandis que Mikal Bridges et Cam Johnson seraient envoyés à Brooklyn avec un paquet de choix de draft. Les Suns récupéreraient également des choix de Draft en provenance des Rockets.

Un scénario qui répondrait à l’exigence des Nets de récupérer des tours de Draft, pour s’offrir de la flexibilité, mais moins à leur envie de récupérer un joueur All-Star. L’implication d’un quatrième protagoniste va-t-il devoir s’imposer ?