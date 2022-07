Pour Minnesota, le prix réclamé pour Kevin Durant était trop élevé

Même si Kevin Durant semble vouloir rejoindre les Suns ou le Heat, des franchises n’ont pas hésité à appeler les Nets en découvrant ses envies de départ, et The Athletic révèle que les Wolves s’étaient positionnés. C’était avant de jeter leur dévolu sur Rudy Gobert.

On ne sait pas ce que Minnesota a proposé, mais les Nets n’ont pas donné suite. Peut-être s’agissait-il de la même offre que pour Gobert… Les Wolves seraient revenus à la charge avec plusieurs propositions. Mais aucune n’a fait ciller la direction de Brooklyn. The Athletic explique que les Nets voulaient un All-Star et « une montagne » de choix de Draft. Comme les Wolves ne voulaient pas se séparer de Towns ou Edwards, la discussion a été brève.

Ce qui signifie du même coup que le Heat ou les Suns devront lâcher un joueur de niveau All-Star pour attirer Durant. A Miami, Tyler Herro, meilleur sixième homme de la saison, est-il suffisant pour Brooklyn ? A Phoenix, un duo Ayton-Bridges va-t-il faire craquer les Nets ?

Pour l’instant, c’est le calme plat, et l’absence d’offres pour Ayton depuis jeudi prouve qu’il est au coeur des discussions. Aucune « offer sheet » n’a pas encore été faite par une équipe concurrente, et les Suns n’ont fait aucune proposition.