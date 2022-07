Pour Andrew Bogut, la NBA snobe l’Australie

À l’ouverture de la saison 2021/22, outre les États-Unis, l’Australie était le deuxième pays le mieux représenté dans la ligue (7 joueurs), à égalité avec la France et l’Allemagne, loin derrière le Canada (18 joueurs).

Cette année, deux Australiens supplémentaires ont même été draftés en NBA : Dyson Daniels (8e, Pelicans) et Luke Travers (56e, Cavaliers). Rejoignant ainsi leurs compatriotes Ben Simmons, Kyrie Irving (né à Melbourne…), Patty Mills, Josh Giddey, Joe Ingles, Josh Green et Jock Landale.

Pour autant, malgré cette belle colonie de joueurs « Aussies » présente en Amérique, Andrew Bogut ne pense pas qu’il y aura un match NBA de sitôt, alors que Dyson Daniels commencerait déjà à pousser pour que cela se produise.

« J’espère que cela arrivera, mais je pense que Dyson Daniels sera dans la même position dans laquelle j’ai été pendant des années, à se demander pourquoi on ne pense même pas à nous », estime le premier choix de la Draft 2005, aujourd’hui retraité.

Treize pays visités, mais pas l’Australie

Mordu de basket, le peuple australien n’a pourtant jamais eu la chance de voir débarquer sur son territoire des matchs de saison régulière ou de pré-saison. Contrairement à des pays d’Asie (Chine, Japon, Philippines, Taipei), à des pays d’Europe (Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie) et à des pays d’Amérique (Bahamas, Brésil, Mexique, Porto-Rico).

« La NBA regarde l’Australie en se disant : ‘C’est un petit pays du monde occidental, développé et grâce auquel nous gagnons déjà de l’argent, car [les Australiens] dépensent beaucoup pour nos produits », ajoute à ce propos Andrew Bogut. « Pourquoi enverrait-on des équipes là-bas pour investir, alors que nous pourrions les envoyer aux Philippines, en Chine ou en Afrique, dans des pays qui ont beaucoup plus d’habitants et qui ne dépensent pas autant d’argent [qu’en Australie] ? C’est ce que m’ont essentiellement dit des personnes du milieu, en qui j’ai confiance. »

Et l’ancien pivot des Warriors, des Bucks, des Lakers, des Mavericks et des Cavaliers de donner ensuite son avis sur le moment où la NBA s’exportera enfin en Australie.

« Si je devais parier, je miserais plutôt vers 2030 », juge Andrew Bogut, avant de se répéter. « La NBA va d’abord tout miser sur l’Inde, la Chine et les Philippines, ce genre de pays, car les Australiens dépensent déjà de l’argent [sur elle]. »

Plus de 50 000 spectateurs pour voir Team USA !

Même si les regards de la NBA semblent actuellement tournés vers l’Europe et surtout l’Asie, l’Australie n’aurait aucun mal à vendre le produit auprès de ses habitants.

On se rappelle ainsi que, lorsque Team USA s’est déplacée à Melbourne en 2019 pour y disputer deux matchs d’exhibition contre les « Boomers », ce sont très précisément 51 218 et 52 079 personnes qui se sont massées dans le Marvel Stadium.

« Les matchs contre les États-Unis sonnaient un peu comme un : ‘Voilà, il est temps de vous taire, nous avons amené des joueurs NBA sur le sol australien’ », regrette cependant Andrew Bogut, avec amertume. « Et comme cela s’est produit il y a seulement quelques années, je doute fortement qu’un match NBA ait lieu en Australie dans les deux prochaines années, minimum. Vers la fin des années 2020, peut-être. Mais ce ne seront pas les Lakers, les Warriors, les Celtics ou les Knicks. Peut-être les Pelicans de Dyson Daniels et le Thunder de Josh Giddey. Même si je pense que l’on en est encore loin. »