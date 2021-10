Guide de la saison NBA 2021/22 | Les Raptors sont la franchise la plus internationale

La NBA ne battra pas le record de joueurs internationaux. Pour la 8e année d’affilée, il y aura plus de 100 joueurs « étrangers » dans les 30 effectifs de la NBA, mais le record de 2016/17 avec 113 internationaux n’est pas battu. Cette saison, on trouve 109 joueurs internationaux dans les effectifs NBA, en provenance de 39 pays et territoires différentes. Cela n’inclut pas les joueurs en « two-way contract ».

Pour la huitième année consécutive, avec 10 éléments, le Canada est le pays le plus représenté en dehors des États-Unis, suivi par l’Australie, la France et l’Allemagne (7 joueurs chacun). Le Nigeria, la Serbie, l’Espagne et la Turquie comptent cinq joueurs chacun.

Du côté des franchises, les Raptors comptent un nombre record de 10 joueurs internationaux dans leur effectif, suivis par le Thunder et les Mavericks avec 7 joueurs internationaux chacun. Les Hawks, Celtics, Nuggets et Pelicans en comptent chacun 5.

En plus des 109 joueurs internationaux figurant dans les effectifs de la saison 2021-22, il y a un nombre record de 12 joueurs internationaux de huit pays engagés dans des « two-way contracts ». Parmi eux, Neemias Queta (Sacramento Kings) qui pourrait devenir le premier portugais à jouer en NBA.