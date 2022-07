Nicolas Batum : « Je me fiche que l’on joue à Lille, le problème est plus gros que ça… »

Actuellement de passage en France, et tout juste prolongé par les Clippers jusqu’en 2024, Nicolas Batum s’est exprimé chez nos confrères de RMC Sport sur les futurs Jeux Olympiques de Paris. Et notamment l’absence de lieu pour la phase préliminaire des tournois de basket masculin et féminin, à deux ans de l’événement.

Pour le capitaine de l’Équipe de France, qui entend jouer encore deux ans, ce n’est pas le fait d’évoluer ailleurs que dans la capitale parisienne qui le dérange, mais plutôt le fait d’être confronté à une gestion aussi laborieuse pour un tel rendez-vous.

« Je me fiche que l’on joue à Lille », explique-t-il dans un premier temps. « J’y ai déjà joué à l’Euro 2015 et c’était l’un des plus grands kifs de ma carrière. J’ai adoré jouer là-bas et j’adorerais rejouer là-bas. Mais ce n’est pas le problème. Le problème est plus gros que ça. On a les J.O. en France, on est une capitale européenne extraordinaire… Et on se pose cette question-là vingt mois avant [les Jeux]. Pourquoi on se la pose ? On ne doit pas se la poser. On est à Paris, bordel. […] On a les Jeux Olympiques [chez nous] et, vingt mois avant, on ne sait pas où on fout le volley, où on fout le handball et où on fout le basket. […] C’est ça qui me saoule. »

« Je n’ai pas envie d’être la risée mondiale. »

Selon toute vraisemblance, avant de se diriger vers l’AccorHotels Arena de Bercy pour la phase finale, la phase préliminaire des tournois de basket masculin et féminin devrait se dérouler à Lille. Tant pour des questions économiques que de logistique.

« Pour nous, la meilleure option, c’est d’intervertir les phases préliminaires de handball et de basket », indique à ce propos Michaël Aloïsio, le porte-parole des J.O. 2024. « On sait que la salle de Lille fonctionne pour le basket. On y a organisé l’Euro 2015 et ça a été un succès monumental, avec un record d’affluence pour un match de basket en Europe et une ambiance extraordinaire. […] Quand vous croisez toutes les options, avec la faisabilité technique, l’équilibre général des Jeux et l’impact budgétaire, l’option qui ressort comme étant la plus rationnelle, c’est Lille. »

Une déclaration qui fait sens, car la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, laissait déjà entendre la semaine dernière que le stade Pierre-Mauroy était pressenti pour accueillir le premier tour des tournois de basket en 2024.

« Nous allons trouver un terrain d’entente », déclarait-elle. « Les discussions avancent bien entre la FIBA et les équipes de Paris 2024. Le CIO regarde tout ça avec l’esprit de conciliation qui est le sien. Aujourd’hui, il y a une vraie option autour de Lille. »

De son côté, Nicolas Batum s’inquiète également pour l’image que renverront ces Jeux Olympiques de Paris ailleurs dans le monde. Plus particulièrement aux États-Unis, à quatre ans des J.O. de Los Angeles…

« Team USA, c’est l’attraction des Jeux Olympiques, les stars, les dieux des J.O. », livre-t-il à ce sujet. « C’est un fait et ce n’est pas pour mettre le basket en avant. […] Tout ça, ça peut toucher l’image de mon sport et de Paris 2024. Après, on va aller à Los Angeles en 2028 et je sais ce que l’on va prendre en tant que Français. Je n’ai pas envie d’être la risée mondiale. Parce qu’après Paris, ce sera du top niveau. »