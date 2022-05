Nicolas Batum veut encore jouer deux saisons

Quoi de plus beau et de plus symbolique que de finir sa carrière sur les Jeux olympiques de Paris ? C’est le souhait de Nicolas Batum, qui aura 34 ans à la fin de l’année. Pour se donner le maximum de chances d’atteindre son objectif, il a décidé de faire une pause cet été, et il est revenu sur ce forfait pour l’Euro 2022 puisqu’il y a eu quelques critiques, ou tout du moins de l’incompréhension.

Clairement, ça l’agace qu’on puisse mettre en doute son besoin de faire un break : « Je ne prends que quinze jours de vraies vacances en famille – et comme cela m’énerve que certains ne comprennent pas ça, j’aimerais rappeler que mon père a fait une rupture d’anévrisme, sur le terrain, sous mes yeux (à deux ans et demi). Voilà. Je suis aussi le joueur NBA qui a le plus de matchs FIBA au compteur… »

« Une raquette Embiid-Gobert, putain ! »

Comme il est sous contrat avec les Clippers, il suit le même programme que ses coéquipiers, avec l’objectif de jouer encore deux ans.

« Je ne suis pas fatigué, je sais très bien que je pourrais jouer cet été. Et je n’ai jamais dit que c’était pour me reposer, hein ! » précise-t-il dans L’Equipe. « Mais j’ai envie d’être prêt. Je veux jouer encore deux ans et idéalement, ce serait : aller loin avec les Clippers, Coupe du monde, encore aller loin avec les Clippers, puis Jeux Olympiques de Paris et y finir ma carrière. Pour enchaîner tout cela, non-stop, je veux me (il insiste sur ce mot) préparer au mieux. Ce n’est pas farniente sur la plage ! »

Pas de « banana boat » pour Nicolas Batum qui reste plus que jamais attaché au maillot bleu. Capitaine de l’Equipe de France, il a réagi à la possible venue en sélection de Joel Embiid. Manager des Bleus, Boris Diaw a confirmé l’information, et Nicolas Batum a forcément les yeux qui brillent.

« Je peux comprendre que cela dérange éthiquement, mais d’un point de vue basket… Je me mets des deux côtés : joueur-capitaine, mais aussi fan ! Et une raquette Embiid-Gobert, putain ! (…) Côté éthique, cela pose des questions. Côté basket, il y en a zéro à se poser. Mais cette hypothèse, ajouter un joueur niveau MVP, c’est à discuter. Avec le groupe, avec le coach… Il faut que le groupe soit ok. Mais encore une fois, on est dans une énorme hypothèse. »

