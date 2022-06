JO 2024 | Le tournoi de basket cherche toujours sa salle pour le premier tour

La polémique concernant le Hall de la discorde avait rapidement été éteinte. Fin mars, la colère d’Evan Fournier, puis de certains cadres des Bleus, contre l’idée de jouer les phases de poule des prochains Jeux olympiques dans le Hall 6 du Parc des Expositions avait été suivie par l’annonce d’un changement de lieu, les contraintes techniques (notamment en ce qui concerne la luminosité) étant trop problématiques.

Sauf que trois mois plus tard, si le plan A a bien été abandonné, le plan B n’est toujours pas trouvé. C’est ce qui ressort des dernières réunions organisées entre la FIFA et le COJO (Comité d’Organisation des Jeux olympiques).

Les deux instantes n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un lieu pour disputer ce premier tour. D’un côté, le COJO a proposé de le jouer au stade Pierre-Mauroy (bientôt la Decathlon Arena) de Lille. De l’autre, la FIBA ne veut pas de cette possibilité et insiste pour garder l’événement à Paris.

« On aimerait exprimer notre inquiétude concernant le tournoi de basket des Jeux de Paris », a ainsi lancé Andreas Zagklis, le secrétaire général de la FIBA. « Le basket a fait preuve d’une grande souplesse pour aider la ville. Personne d’autre n’a vu son sport changer trois fois de lieu. On doit maintenant trouver une quatrième solution avec seulement deux ans devant nous. On estime que nos athlètes ne doivent pas être soumis aux conditions actuellement mises sur la table. Le tournoi doit se tenir à Paris, près du village olympique avec un transport d’une heure, pas trois, et les sites doivent fournir les conditions de sécurité nécessaires, ainsi que la climatisation et aussi permettre aux athlètes de récupérer des matches et de prendre des repas en temps voulu. »

Si Andreas Zagklis parle de trajets de trois heures, c’est que l’idée serait de loger les basketteurs au village olympique de Saint-Denis, et de leur faire prendre le bus jusqu’à Lille les jours de match.

Des conditions qui pourraient faire fuir les stars ?

Tony Estanguet comprend donc les requêtes, mais il ne peut pas les satisfaire pour le moment.

« Tout le monde aimerait jouer dans le centre de Paris, dans la meilleure arena, au pied de la Tour Eiffel », a déclaré le président de Paris 2024, peut-on lire dans les colonnes de L’Équipe. « Je respecte vos préoccupations. Je peux vous garantir que le basket est important et populaire en France. Mais nous devons nous adapter, pour maintenir l’ambition, en concordance avec nos limites budgétaires. »

Qui finira par obtenir gain de cause ? Pour faire pencher la balance de leur côte, Andreas Zagklis et la FIBA n’hésitent pas à brandir la menace de l’absence des meilleurs joueurs du monde pour la compétition.

« On veut évidemment aider et augmenter les recettes de la billetterie, mais comme dans tous les Jeux olympiques précédents, certaines conditions de base pour nos joueurs doivent être respectées. Car l’expérience des joueurs est elle-même au cœur des Jeux. On estime que nos préoccupations sont justes et qu’on peut travailler ensemble pour réduire les graves inquiétudes des joueurs concernant leur participation aux Jeux olympiques de Paris. »