Klay Thompson a été le premier à croire au titre

Que de chemin parcouru pour Klay Thompson, qui a flirté avec les 20 points par match sur la fin de saison régulière et une nouvelle campagne de playoffs victorieuse. Touché au genou lors de la finale perdue face aux Raptors en 2019, puis victime d’une rupture d’un tendon d’achille lors de sa convalescence, l’arrière All-Star a contribué à ramener son équipe au sommet trois ans plus tard.

Dès la fin du mois de novembre, il avait annoncé que Golden State avait les moyens d’aller au bout, notamment après un départ canon réussi en son absence. Sept mois plus tard, avec une quatrième bague de champion NBA en poche, Klay Thompson est revenu sur l’expression qu’il avait employé à l’époque pour qualifier la saison 2021-2022 : « le titre ou rien ».

« On ne joue pas pour terminer à la deuxième place. On a été au sommet et ces défaites en finale font mal. Ça fait toujours mal. On n’oublie pas les actions qui coûtent le match. J’y pense encore. C’est donc à ça que je pensais quand je disais « Le championnat ou rien », a -t-il déclaré dans le podcast « Point Forward » animé par Evan Turner et son coéquipier Andre Iguodala.

L’ADN victorieux des Warriors retrouvé

Encore touché par les revers en finale concédés en 2016 face à Cleveland et en 2019 face aux Raptors, le shooteur voulait à nouveau goûter à l’ivresse de la victoire et voulait le faire maintenant. Après 32 matchs de saison régulière pour se remettre en jambes, Klay Thompson a ensuite vu son groupe passer en mode playoffs et il a vite senti qu’il y avait « une grande opportunité » dans le sprint final.

« On a tout ce passé à notre actif mais aussi du talent à intégrer, des shooteurs… On a des athlètes, des shooteurs, des défenseurs. Et je savais que ça pouvait être notre année » a déclaré Thompson, qui a retrouvé l’ADN victorieux des Warriors sur cette campagne. « C’est fou. C’est un peu comme si on pouvait le ressentir. C’est difficile à exprimer avec des mots parce que ça vient du plus profond de ton esprit. Du genre, cette équipe a ce truc spécial, ce petit truc qui scintille. On le sentait ».

L’histoire lui a donné raison, mais la soif de victoire de Klay Thompson est loin d’être rassasiée pour autant. « Je pense que le meilleur est à venir. Il y a longtemps que je n’ai pas eu d’intersaison comme ça, pour juste m’entraîner et progresser. Depuis deux ans, je devais beaucoup travailler sur mon physique », a-t-il conclu.