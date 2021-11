Klay Thompson : « On est à 15-2, et je ne suis pas encore là. Réfléchissez à ça… »

C’est fait, Klay Thompson a effectué son premier entraînement « normal » avec le reste de ses coéquipiers. Plus de deux ans après sa rupture des ligaments croisés, et un an après sa rupture d’un tendon d’Achille, il se rapproche d’un retour sur les terrains. Cela devrait être dans quatre semaines, lorsqu’il aura réellement retrouvé le rythme et la condition physique d’un joueur NBA.

« C’est tellement excitant » s’enflamme le « Splash Brother ». « Le fait de pouvoir courir sur le terrain et de jouer au basket est une véritable chance et cela rend le travail si facile. Je dois rester patient parce que je peux être quelqu’un de très impatient d’aller sur le terrain et de jouer, mais je suis juste incroyablement reconnaissant d’en être là. Le travail que le staff et moi-même avons fait ces deux dernières années porte vraiment ses fruits, et il est difficile d’exprimer par des mots à quel point je suis reconnaissant de jouer à nouveau au basket. »

L’impatience de Thompson va donc être testée pendant quelques semaines, et Steve Kerr est là pour éviter toute reprise anticipée.

« Nous n’avons pas fixé de date précise. Le plus important, c’est qu’il n’a pas joué depuis deux ans et demi » rappelle le coach des Warriors. « Bien que le tendon d’Achille soit structurellement sain, c’est juste une question de renforcement de sa force et de l’endurance. C’est surtout la partie endurance qui prend du temps. Même s’il joue à fond, et qu’il vient de s’entraîner à fond, il doit continuer à le faire, encore et encore, chaque jour, en se donnant à fond. Il faut qu’il retrouve sa condition physique et son endurance. Donc nous allons être très patients avec Klay . »

Déçu de ne pas être dans le Top 75 de l’histoire

Thompson le sait, son temps de jeu sera limité à son retour. Comme n’importe quel blessé de longue date, il devra se contenter de quelques minutes par mi-temps, avant petit à petit de monter en puissance. Mais son ambition prend le dessus lorsqu’un journaliste lui demande si les Warriors peuvent gagner le titre.

« Oh que oui ! On est à 15-2. C’est un très bon indicateur de notre capacité. Il y a notre défense, qui je crois est l’un des trois meilleures de la NBA, et même chose pour notre attaque alors que je ne suis pas encore là. Réfléchissez à ça. Vraiment pensez-y… Je suis plus motivé que jamais ! Je veux tellement gagner un titre. Plus que tout ! »

Un maillot 77 sur le dos pour rappeler qu’il n’a pas été choisi parmi les meilleurs joueurs de l’histoire, il veut se venger… « Je voulais être dans cette liste. Je voulais une certaine reconnaissance. Je ne l’ai pas eu, et ça me va. Vous savez ce qu’il faut faire pour être reconnu ? Gagner. Je veux juste gagner encore. Je veux gagner une 4e bague. Je n’ai pas pu jouer pendant deux ans, et j’ai l’impression d’avoir un trop-plein d’énergie pour prouver, pas pour les autres, mais à moi-même que je fais toujours partie des meilleurs. »