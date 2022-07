Portland garde Jusuf Nurkic pour 70 millions de dollars !

Même s’il passe beaucoup de temps à l’infirmerie, Jusuf Nurkic est une machine à double-double et il reste même sur sa meilleure saison en carrière.

Pas question donc pour les Blazers de s’en séparer, puisqu’ils viennent de lui proposer un contrat de 70 millions de dollars sur quatre ans. Une belle augmentation pour le Bosnien, qui touchait jusqu’à présent 12 millions par an.

Pour le moment, Portland négocie parfaitement son intersaison, avec les venues de Jerami Grant et Gary Payton Jr, ainsi que les prolongations de contrat d’Anfernee Simons et Jusuf Nurkic, donc. Sans oublier la « team option » activée de Josh Hart et la re-signature pour un an de Drew Eubanks, annoncée juste après celle de Nurkic.

De quoi satisfaire Damian Lillard, qui pourrait lui aussi prolonger dès cet été avec un contrat d’environ 100 millions de dollars sur deux ans.