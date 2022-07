Gary Payton II quitte Golden State pour Portland !

On pensait qu’il allait rester à Golden State, mais finalement Gary Payton II a décidé de partir. Selon The Athletic, l’arrière va signer à Portland, pour un contrat de 28 millions de dollars sur trois ans, nous apprend The Athletic.

Dans le rouge financièrement, et alors qu’ils veulent aussi conserver Kevon Looney, les Warriors n’avaient sans doute pas les moyens d’aligner autant de dollars sur le fils de l’ancien défenseur de l’année 1996.

C’est donc une perte pour les champions 2022 et un bon coup pour les Blazers, qui signent là un fort défenseur, un joueur de devoir qui peut assurer les tâches ingrates à côté de Damian Lillard. Le pendant d’un Josh Hart, autre spécialiste des tâches ingrates.

Après les arrivées de Jerami Grant et Shaedon Sharpe, plus la prolongation d’Anfernee Simons, le mercato des Blazers est pour le moment réussi.