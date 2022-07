Otto Porter Jr. quitte les Warriors pour les Raptors

Au même titre que Juan Toscano-Anderson et Gary Payton II, engagés respectivement avec les Lakers et les Blazers, Otto Porter Jr. quitte aussi les Warriors quelques jours après le titre.

L’ailier, « role player » important dans la rotation de Steve Kerr tout au long de la saison 2021/22, rejoint ainsi les Raptors pour deux saisons, avec une « player option » sur la deuxième année, selon Yahoo Sports.

Une belle prise pour les champions 2019, qui densifient leur rotation sur les postes extérieurs avec cet ailier polyvalent, capable de défendre au large et de sanctionner avec régularité derrière l’arc. Un profil à la Nick Nurse, finalement. Son recrutement intervient quelques heures après les prolongations de Chris Boucher et Thaddeus Young, et peut-être que le fait que sa femme soit originaire de Toronto a joué un rôle dans son choix.

Jusqu’à maintenant, la « free agency » des Raptors est très convaincante.