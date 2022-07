Lonnie Walker IV, Damian Jones, Troy Brown Jr et Juan Toscano-Anderson aux Lakers

Et le premier joueur à signer chez les Lakers durant cette free agency 2022 se nomme… Damian Jones !

Le pivot de 27 ans, qui sort tout juste de la meilleure saison de sa carrière à Sacramento, arrive pour deux ans à Los Angeles. Le montant de son contrat n’a pas encore été dévoilé.

On notera toutefois que Damian Jones est déjà passé par la franchise californienne. C’était lors de l’exercice 2020/21, pour un passage plutôt intéressant, et sa présence viendra apporter de la densité aux côtés d’Anthony Davis à l’intérieur. En attendant les autres signatures à venir dans cette raquette des « Purple & Gold »…

Autres signatures qui n’ont pas traîné, puisque Lonnie Walker IV et Troy Brown Jr. ont suivi quelques minutes plus tard. D’un côté, laissé libre par les Spurs, Walker IV a signé pour un an et 6.5 millions de dollars. De l’autre, passé par les Wizards puis les Bulls, Brown Jr. a signé sur un an au minimum salarial.

Enfin, le récent champion NBA des Warriors, Juan Toscano-Anderson, s’offre à son tour un nouveau challenge, en rejoignant le giron Klutch Sports dans la Cité des anges, sur un an au salaire minimum.

Quatre bonnes affaires pour les Lakers, orphelins de Malik Monk (Kings), qui ont donc renforcé leur banc sans trop se ruiner, avec des profils variés et des joueurs revanchards, prêts à se sacrifier pour le bien du collectif.