Chris Boucher et Thaddeus Young rempilent à Toronto

Pas de folie des grandeurs pour les Raptors, qui conservent deux de leurs « role players » à des prix raisonnables : Chris Boucher rempile pour trois saisons et 35 millions de dollars d’après ESPN, Thaddeus Young pour deux saisons et 16 millions de dollars selon Yahoo Sports.

Ce sont des choix logiques de la part des dirigeants des Raptors, puisque les deux intérieurs, dans des rôles différents, sont précieux en sortie de banc. Mais on peut se questionner sur le rôle qui sera réservé au rookie Christian Koloko, qui évolue aussi sur les postes 4/5. Surtout que Nick Nurse compte également Precious Achiuwa et Khem Birch dans sa rotation, sans compter Pascal Siakam et Scottie Barnes parmi ses titulaires, évidemment…

En tout cas, les Raptors restent fidèles à leur réputation, avec des prolongations sobres et cohérentes. Ils aborderont la saison 2022/23 avec un effectif majoritairement inchangé.