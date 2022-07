Dallas conserve Theo Pinson, son « agitateur » de banc phare

Les Mavericks souhaitaient garder leurs « agitateurs » de banc et, en attendant Boban Marjanovic, voilà que Theo Pinson re-signe à Dallas pour un an, probablement pour le minimum salarial.

Une bonne affaire, quand on sait que l’arrière de 26 ans est apprécié dans le vestiaire texan, malgré des statistiques faméliques. On se souvient que, durant les playoffs, il s’est distingué à plusieurs reprises pour son activité hors des parquets, entre ses célébrations et son agitation sur le banc.

Reste à savoir s’il pourra maintenant contribuer sur le terrain, comme espéré par les dirigeants de Dallas.