Ne cherchez pas la ligne de statistiques de Theo Pinson dans ces playoffs : il n’a pas joué. Selon Marc Stein, celui-ci aurait pourtant une bonne chance de garder sa place dans l’effectif des Mavs la saison prochaine.

Ce joueur non-drafté était titulaire d’un « two-way contract » cette année et pourrait se voir offrir une « qualifying offer » de 1,6 million de dollar durant l’intersaison. L’arrière, qui a démarré sa carrière à New York avec les Nets puis les Knicks, n’a fait que 19 apparitions avec les Mavs en saison régulière.

« Aucune équipe ne s’est plus amusée que nous »

En playoffs, il s’est davantage fait remarquer par ses célébrations, en civil, depuis son banc. Un banc texan qui a été sanctionné à plusieurs reprises par la ligue en raison de l’agitation collective.

« On a passé un très bon moment ensemble. On a échoué, mais je vous le dis : aucune équipe ne s’est plus amusée que nous. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais avec ces gars-là », avait lâché Theo Pinson après s’être incrusté à la conférence de presse de Dorian Finney-Smith, à l’issue de l’élimination face aux Warriors.

« Theo a été notre MVP depuis qu’il a rejoint l’équipe », avait qualifié Jason Kidd plus tôt cette saison. « Il ne joue pas beaucoup, mais il fait partie du jeu, et on n’avait pas ça. Il est pour une grande partie de notre succès en interne. On avait besoin de quelqu’un pour parler, et c’est ce qu’il fait pendant 60 minutes. Il parle dans les vestiaires, avant le match et après. On sait que Luka (Doncic) est notre MVP sur le terrain, mais notre état d’esprit avec Theo a été hors norme. On a de la chance de l’avoir. »

Son compère de banc, Boban Marjanovic, a à peine joué plus en saison régulière (23 matches) et a fait trois brèves apparitions en playoffs. Mais lui aussi devrait garder sa place au sein du « roster ». Sa situation contractuelle est plus confortable car le géant avec signé un contrat de deux ans, l’été dernier, moyennant 7 millions de dollars.

Comme il a déjà joué quatre saisons en NBA, Theo Pinson ne pourra ainsi pas bénéficier d’un « two-way contract » l’an prochain, et devra parapher un contrat « normal » si Dallas souhaite le garder dans l’effectif.