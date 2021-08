Deux ans de plus pour Boban Marjanovic à Dallas

On savait déjà que Boban Marjanovic allait continuer à Dallas, mais aucun détail de son contrat n’avait été donné au début de la « free agency ». Désormais, grâce à HoopsHype, on sait que le pivot va rester deux ans de plus.

Le géant serbe, qui aura 33 ans dans quelques jours (le 15 août), a signé un contrat de deux saisons donc, pour 7 millions de dollars, avec les Mavericks.

On est évidemment loin des 207 millions de dollars sur cinq ans de son coéquipier Luka Doncic, mais c’est logique puisque la saison passée, le Serbe ne jouait que huit minutes par match, pour 4.7 points et 3.9 rebonds de moyenne. Soit sa moins bonne saison en matière de statistiques depuis son arrivée en NBA.