Nouveau bail de trois ans à Detroit pour Marvin Bagley III

En difficulté depuis son arrivée dans la ligue en 2018, Marvin Bagley III semble avoir trouvé une équipe qui tient vraiment à lui. Ainsi, l’intérieur de 23 ans vient de prolonger à Detroit pour 37 millions de dollars sur trois ans.

Une belle affaire pour les Pistons mais aussi pour lui, alors qu’il aura maintenant tout le loisir de s’exprimer dans le Michigan, aux côtés de Cade Cunningham, Jaden Ivey, Saddiq Bey ou encore Killian Hayes.

On rappelle que, lors de la fin de saison dernière, Marvin Bagley III, le second choix de la Draft 2018, a tourné à 14.6 points et 6.8 rebonds de moyenne en 18 matchs avec Detroit. Il a été récupéré en provenance de Sacramento, où il n’a jamais réussi à faire son trou en trois campagnes et demie.

Par ailleurs, les Pistons vont tenter de relancer Kevin Knox, en perdition depuis plusieurs mois. L’ancien ailier de Kentucky, qui peine à se faire une place en NBA depuis son début de carrière il y a quatre ans, s’engage à Detroit pour deux saisons et 6 millions de dollars, selon The Athletic.

C’est donc un pari peu risqué pour la franchise, et qui peut s’avérer salvateur pour la carrière de Kevin Knox, dans un environnement calme où des minutes sur les postes extérieurs seront à pourvoir.