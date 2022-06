Quand Tyronn Lue et Chauncey Billups montent un match de présaison à Seattle

Amis depuis plusieurs années, au point que le premier a poussé le second à attraper le virus du coaching, Tyronn Lue et Chauncey Billups essaient de dénicher des moments libres, dans leur emploi du temps, pour se retrouver de temps en temps.

Une solution simple s’est imposée : mêler le professionnel au personnel, avec un match entre les Clippers et les Blazers. Cette rencontre est prévue pour le 3 octobre, pendant la présaison NBA, et n’aura pas lieu n’importe où.

« Chauncey et moi, on parlait de ça : passer du temps ensemble », confie Lue au Los Angeles Times. « On parlait de Las Vegas et comme j’y vis, c’était parfait. Et puis, il a évoqué Seattle. C’est proche pour lui comme pour moi et nos propriétaires sont de là-bas. »

Les coaches ont donc sollicité leurs franchises pour organiser ce match à Seattle, dans la Climate Pledge Arena, anciennement connue sous le nom de KeyArena, qui fut l’écrin des Sonics.

Quant aux attaches des propriétaires dont parlait l’entraîneur des Clippers, elles sont réelles puisque Steve Ballmer habite dans la région et la famille Allen (Paul, puis Jody depuis le décès de son frère) possède, en plus des Blazers, les Seattle Seahawks en NFL.

Le dernier match de présaison organisé à Seattle date d’octobre 2018. Les Warriors avaient alors affronté les Kings et Kevin Durant, qui a joué à Seattle lors de la dernière saison de la franchise, avait décidé de porter le maillot de Shawn Kemp pour la présentation des équipes.