Une prolongation de trois ans pour Ivica Zubac avec les Clippers

Alors que des rumeurs font état d’un intérêt pour Nerlens Noel et d’une probable arrivée de John Wall, les Clippers ont d’ores et déjà bouclé l’un des gros dossiers de leur été : le cas Ivica Zubac.

Bénéficiaire d’une « team option » de 7.5 millions de dollars pour la saison 2022/23, le Croate pouvait devenir free agent si ses dirigeants choisissaient de ne pas l’activer. Ce qu’a justement décidé la franchise californienne, qui a néanmoins agi de la sorte afin de négocier directement un nouveau contrat avec son pivot âgé de 25 ans.

Ainsi, ESPN rapporte qu’Ivica Zubac a accepté de prolonger pour trois ans et 33 millions de dollars avec les Clippers. Une belle affaire, quand on sait qu’il tournait à 10.3 points et 8.5 rebonds de moyenne (à 63% aux tirs) en 2021/22.

Reste désormais à savoir si Nicolas Batum, l’autre dossier brûlant de l’été à Los Angeles, imitera son jeune coéquipier dans les prochains jours…