Nicolas Batum choisit d’être « free agent »

Prolongé début août 2021 pour deux ans par les Clippers, Nicolas Batum disposait d’une clause libératoire (« player option »), et le Français a décidé de l’activer.

C’est ce qu’annonce ESPN, et le médaillé d’argent aux derniers Jeux olympiques sera donc « free agent » à la fin du mois. Selon nos confrères, il y a un intérêt commun à prolonger l’aventure, et Nicolas Batum devrait donc s’engager pour un nouveau bail aux côtés de Kawhi Leonard et Paul George.

Sans doute pour deux ans puisqu’il a déjà annoncé qu’il se verrait bien arrêter sa carrière en 2024 avec une « dernière danse » aux Jeux olympiques de Paris. Selon ESPN, Nicolas Batum peut espérer un contrat d’environ 11 millions de dollars sans que les Clippers ne piochent dans leurs économies. Si c’est le cas, les Clippers ne peuvent plus lui proposer de contrat de type 1+1, et il devrait donc s’agir d’un contrat de deux ans garantis.

« Je veux jouer encore deux ans et idéalement, ce serait : aller loin avec les Clippers, Coupe du monde, encore aller loin avec les Clippers, puis Jeux Olympiques de Paris et y finir ma carrière. »

Devenu le « glue guy » de l’équipe, selon ses coéquipiers, Nicolas Batum a complètement relancé sa carrière aux Clippers, et après l’élimination face aux Pelicans, il avait rendu hommage à ce groupe qu’il adore.

« Cela fait 14 ans que je suis dans cette ligue, et je n’avais jamais vu ça auparavant » confiait-il. « Covid, blessures, comebacks, tout. Mais c’était plaisant, vraiment. On a traversé tout ça… Les échanges, les absents… On a tout eu. On est resté dans les huit premiers à l’Ouest sans notre meilleur joueur, quasiment sans nos deux meilleurs joueurs puisque PG a joué 30 matchs, ou quelque chose comme ça. (…) J’aime cette équipe. Je suis ici depuis presque deux ans maintenant. J’étais quasiment hors de la NBA… Ça a été deux années différentes. Mais j’ai aimé ça, j’ai aimé ça. J’aime ça ici. Ce coach, ces gars. C’est dur aujourd’hui, mais on va s’éclater l’année prochaine. »