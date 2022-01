Reggie Jackson : « Nicolas Batum doit être le meilleur glue guy de la NBA »

Pour la deuxième fois du mois, les Clippers remportent une rencontre après avoir été menés de 20 points. Vendredi soir, les joueurs de Tyronn Lue étaient menés de 24 points avant de réaliser le hold-up parfaite avec un succès d’un petit point à Philadelphie. Les lancers ratés de Marcus Morris ont donné quelques sueurs à tout le monde, mais Reggie Jackson a pu laisser exploser sa joie. Une vraie pile électrique, qui a retrouvé son sourire et son entrain après ce braquage. Même s’il avoue que c’était compliqué de contenir Joel Embiid, auteur de 40 points.

« Je ne vais pas mentir, il y a des joueurs qu’on ne peut pas arrêter. On peut juste essayer de les ralentir » reconnaît Jackson après que Jokic et Embiid ont cumulé 89 points face aux Clippers. « On a fait le meilleur boulot possible pour le ralentir et il plante 40 points, et on a surtout contenu les autres de lui. »

Pour ralentir ou gêner Embiid, les Clippers ont pu compter sur Nicolas Batum, auteur d’une interception décisive dans le « money time ». Le Français était déjà de retour après un faux test positif, et il a une nouvelle fois montré combien il était précieux. Et Jackson reste son premier fan, alors qu’ils sont quasiment de la même génération.

« Je sais que c’est dingue, mais Nico est arrivé en NBA à 18 ans, et j’en avais 15-16. A cet âge-là, c’est comme si on avait cinq ans d’écart » explique-t-il en conférence de presse. « Je le regardais à Portland. En étant que fan de basket, j’ai évidemment grandi en étant fan des Bulls, mais malgré toutes ses blessures, j’étais fan de Brandon Roy. Je le voyais progresser, franchir un cap, et ils ont drafté Nico à 18 ans. Je le voyais être capable de tout faire sur un terrain, dribbler, créer et défendre sur n’importe qui« .

Pour Jackson, Batum est l’archétype de l’anti-star, et avant cette conférence de presse, sur le terrain, il avait fait sa déclaration d’amour. « Il met des tirs importants, les uns après les autres. Il défend sur le meneur, il défend sur le pivot. Il ne se plaint jamais. Il doit être le meilleur glue guy de la NBA. C’était l’un de meilleurs joueurs préférés en grandissant, et je suis juste honoré de jouer avec lui. Il nous fait avancer. »