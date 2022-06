Les Knicks en discussion avec les Clippers pour échanger Nerlens Noel ?

Depuis le transfert de Serge Ibaka vers les Bucks en cours de saison dernière, les Clippers sont moins bien lotis dans leur raquette. Pour y remédier et rajouter une rotation derrière Ivica Zubac (Isaiah Hartenstein est free agent), HoopsHype fait état de discussions entre les Californiens et les Knicks, dans l’optique d’un transfert articulé autour du pivot Nerlens Noel.

Pour parvenir à un accord, la franchise de Los Angeles pourrait utiliser une « trade exception » de 9.7 millions de dollars, justement générée par le transfert de Serge Ibaka vers Milwaukee. Le pivot new-yorkais doit toucher 9.2 millions de dollars la saison prochaine et il dispose d’une « team option » de 9.7 millions de dollars pour l’année suivante.

Rappelons que la dernière campagne de l’ancien espoir des Sixers a été pourrie par les blessures, notamment au pied gauche. Le joueur de 28 ans n’a ainsi disputé qu’une vingtaine de matches avec New York (3.4 points, 5.6 rebonds, 1.2 interception et 1.2 contre par match), pour un impact plus limité par rapport à la saison précédente (5.1 points, 6.4 rebonds, 1.1 interception et 2.2 contres par match).

D’après un expert en « salary cap » de chez HoopsHype, si les Knicks parviennent à se débarrasser du contrat de Nerlens Noel (tout en coupant Taj Gibson), ils pourraient s’offrir une marge financière de 24.5 millions de dollars à la free agency. Idéal pour attirer Jalen Brunson ?