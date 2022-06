Derrick Rose, un autre atout pour attirer Jalen Brunson aux Knicks ?

Les liens entre Jalen Brunson et les Knicks ne cessent de se resserrer. Alors que le père de l’arrière des Mavs, Rick, a intégré le staff de Tom Thibodeau, on apprend aujourd’hui que la franchise new-yorkaise peut sortir un autre atout de sa manche pour tenter de l’attirer : Derrick Rose.

Leur relation remonte à l’époque où D-Rose était la jeune vedette des Bulls et que Jalen Brunson, alors en formation dans l’Illinois, rêvait encore d’intégrer la grande ligue.

« Jalen se rendait dans les installations des Bulls et s’entraînait avec les joueurs des Bulls, se souvient Pat Ambrose, son entraîneur au lycée, interviewé par le New York Post. C’est là qu’il est devenu un bon ami Derrick Rose. Derrick a vu que le jeune Jalen était un très, très bon joueur. Derrick était un gamin de Chicago, il a vraiment commencé à encadrer Jalen sur le plan basket. »

Son lien avec le plus jeune MVP de l’histoire pouvait d’autant plus s’affirmer que son père était déjà l’assistant de Tom Thibodeau aux Bulls entre 2010 et 2012. Pat Ambrose est ainsi persuadé que Leon Rose, le président des Knicks, « va faire jouer tous ces liens. Je ne serais pas surpris (s’il se retrouvait à New York). L’aspect positif pour les Knicks est qu’il a choisi de rentrer chez lui une fois (à l’université) et qu’il a eu du succès. Peut-être qu’il va choisir de rentrer à nouveau chez lui. Il aime Dallas, je sais qu’il aime Dallas. Mais c’est un gars du New Jersey / New York. »

« Si Dallas l’insulte gentiment… »

On rappelle que l’arrière, né à New Brunswick dans le New Jersey, avait choisi de s’engager avec les Wildcats de Villanova au niveau universitaire. Selon son ancien coach, il aime l’idée de jouer dans le nord-est du pays. Quitter les Mavs, avec qui il vient de connaître un superbe parcours jusqu’à la finale de conférence, pour rejoindre une franchise beaucoup moins victorieuse changerait toutefois sa situation tant sur le plan personnel que collectif.

« Je ne dirais pas qu’être la pièce centrale est la chose la plus importante pour lui. N’importe quel joueur NBA veut avoir la balle en mains, mais il veut gagner. Je sais que la victoire est importante pour lui et je sais que ce dont il est vraiment fier, c’est de générer des victoires. C’est toujours son objectif », assure Pat Ambrose.

Ce dernier n’oublie pas de mentionner le dernier aspect de ce potentiel recrutement : financier. Avec un salaire d’à peine 2 millions de dollars la saison passée, le Texan était l’un des joueurs les plus rentables des derniers playoffs. Combien Mavs et Knicks entendent-ils miser sur lui ? Pat Ambrose estime que « si Dallas l’insulte gentiment avec une offre basse et que New York montre qu’elle le veut vraiment, vraiment, ça pourrait changer les choses ».