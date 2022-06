Les Bulls enthousiasmés par Dalen Terry

Alors qu’on pouvait plutôt imaginer que la franchise ciblerait un intérieur pour épauler Nikola Vucevic, c’est bien l’arrière Dalen Terry, formé durant deux saisons à Arizona, qui a pris la direction de Chicago.

Le nouveau rookie des Bulls, sélectionné avec le 18e choix de la Draft 2022, s’inscrit dans la continuité du recrutement des deux dernières années de sa franchise, axé sur la défense extérieure : Patrick Williams avait été sélectionné avec le 4e choix en 2020, Ayo Dosunmu avec le 38e choix en 2021.

Si on ajoute à cela les signatures, toujours l’an dernier, d’Alex Caruso et Lonzo Ball, on obtient finalement une sélection « logique » pour les Bulls, qui continuent d’entourer Zach LaVine (qui devrait prolonger) et DeMar DeRozan avec des « role players » très solides en défense.

Le principal intéressé est en tout cas ravi de débuter sa carrière NBA à Chicago. « Je voulais être là. C’est fou, après mon ‘workout’ avec la franchise, j’ai appelé mon agent et je lui ai dit que c’était là que je voulais être. » expliquait Dalen Terry à The Athletic. « C’est vraiment chouette que la franchise m’ait choisi, je suis heureux d’être ici. »

Les dirigeants de la franchise confirmaient : « On l’a eu au téléphone il y a 30 minutes, il était incroyablement excité d’être un joueur des Bulls. » déclarait Marc Eversley, le GM des Bulls, jeudi soir quelques minutes après la sélection de Chicago. « Il nous a dit que si ça ne tenait qu’à lui, il viendrait jusqu’ici en courant pour commencer à s’entrainer ! Nous sommes excités de l’avoir parmi nous. […] C’est un gamin qui joue dur, il a l’esprit de compétition. Il déborde d’énergie, et nous pensons que nous avons besoin de ça dans notre vestiaire, au quotidien. »

Maintenant, la question qui brule les lèvres des fans de la franchise de Chicago est de savoir si Dalen Terry aura du temps de jeu dès la saison prochaine. Au sein d’une équipe qui a bien fonctionné durant la saison régulière, et qui devrait rester assez largement inchangée pour l’exercice 2022/23, il semble difficile, a priori, de projeter un rookie dans la rotation.

Mais le GM des Bulls ne ferme aucune porte, rappelant la situation similaire dans laquelle était Ayo Dosunmu l’an passé, avant de saisir crânement sa chance lorsque l’effectif était touché par des blessures et des mises à l’isolement.

« Je l’espère. L’an passé, nous avons choisi Ayo avec le 38e choix, et personne, pas même nous, ne s’attendait vraiment à ce qu’il soit utile dans la rotation. Il a fini la saison avec 41 titularisations » poursuivait ainsi Marc Eversley. « Je ne suis pas certain que Dalen débutera lui aussi 41 matches l’an prochain, mais s’il venait à se retrouver titulaire, il serait dans des conditions idéales. Bien sûr, il est encore très jeune, et nous avons de nombreux vétérans devant lui. Ces gars sont nos pierres angulaires. Mais je pense que c’est une situation bénéfique pour Dalen, de prendre part à un tel projet » conclut-il.