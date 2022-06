Malik Monk prêt à faire une croix sur un gros salaire pour rester aux Lakers ?

Comme chaque été, les rumeurs vont bon train du côté de Los Angeles. Mais, outre les dossiers Russell Westbrook, Kyrie Irving, John Wall ou encore Nicolas Batum, les dirigeants californiens devront également gérer le cas Malik Monk dans les jours à venir.

Auteur de la meilleure saison de sa carrière (13.8 points, 3.4 rebonds et 2.9 passes de moyenne, à 47% aux tirs et 39% à 3-pts), l’arrière de 24 ans s’apprête à tester le marché pour la deuxième fois en moins d’un an. Au regard de ses récentes performances individuelles, il peut espérer décrocher un joli contrat cet été, avec un salaire annuel potentiel d’au moins 10 millions de dollars.

Sauf que Malik Monk pourrait aussi parfaitement choisir de rempiler à Los Angeles. Même si cela signifierait abandonner quelques millions de dollars sur la table…

« [Les Lakers] pourraient ne pas être en mesure de me payer autant que je le souhaite, mais je pourrais être ici et être beaucoup plus à l’aise que dans n’importe quelle autre équipe qui me donnerait 5 millions de dollars en plus. C’est simplement à moi de comprendre quelle est l’équipe qui veut vraiment de moi », explique-t-il dans les colonnes de The Athletic.

Priorité au temps de jeu

En l’état, l’indécis Malik Monk ne pourra pas obtenir mieux qu’un salaire annuel de 6.3 millions de dollars chez les Lakers. C’est-à-dire le montant de leur « taxpayer mid-level exception ». Si l’on en croît ses déclarations, l’argent ne serait donc pas la priorité de l’ancien joueur des Hornets, désireux de continuer sa carrière là où il aura du temps de jeu.

« Ma plus grande priorité est de trouver une équipe qui me laissera entrer sur le parquet et être moi-même », ajoute ainsi celui qui figurerait notamment sur les tablettes des Pistons, détenteurs d’une enveloppe de 43 millions de dollars à dépenser lors de cette free agency.

Parmi les rares rayons de soleil de la saison 2021/22 de la franchise de Los Angeles, Malik Monk pourrait très bien connaître la troisième équipe de sa carrière en 2022/23 mais, au moment de faire son choix, il n’oubliera pas que les dirigeants des « Purple & Gold » étaient les seuls, avec ceux des Mavericks, à lui proposer un contrat il y a un an…

« Il veut être chez les Lakers, mais il ne peut pas y avoir de conversations avec eux à ce stade, car il est free agent non protégé », rappelle Marcus Monk, le frère et agent du principal intéressé. « Une fois que les discussions auront commencé, nous espérons qu’ils verront les choses de la même manière [que nous]. Nous sommes des personnes très loyales, nous leur sommes très reconnaissants de cette opportunité qu’ils lui ont donné et nous ne prenons pas ce genre de choses à la légère. »