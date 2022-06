Kyrie Irving obtient la permission de trouver sa nouvelle équipe !

Le bras de fer est engagé entre les Nets et Kyrie Irving, et selon toutes vraisemblances, le meneur de jeu All-Star va faire ses valises. Le New York Daily News rapporte ainsi que le meneur All-Star a obtenu l’autorisation de trouver sa nouvelle équipe pour monter un « sign-and-trade ».

ESPN et The Athletic ont aussi eu vent de ses envies de départ, notamment parce que la direction de Brooklyn ne souhaite pas lui proposer de prolongation longue durée. Il n’a joué que 104 matches en trois ans, et les dirigeants ne veulent pas s’embarquer dans une relation déjà très compliquée.

On le sait, Irving aurait soufflé les noms des équipes où il souhaiterait jouer, mais The Athletic rapporte que c’est juste un écran de fumée. Son unique souhait est de retrouver LeBron James aux Lakers, et le quadruple MVP n’y serait pas opposé. De l’eau a coulé depuis leur « divorce », et ils pourraient donc reformer leur duo de choc.

D’ailleurs, quand un confrère demande à Irving s’il souhaite rester à Brooklyn, il… botte en touche.

We asked Kyrie if he still wanted to be a Brooklyn Net 👀 pic.twitter.com/QYYDajosJW — Complex Sports (@ComplexSports) June 27, 2022

Le problème, c’est que ça ne sera pas simple car il y a Russell Westbrook. Le MVP 2017 va faire jouer sa « player option » à 47 millions de dollars pour aller au bout de son contrat, et ça limitera forcément la marge de manoeuvre. Soit Irving débarque pour le salaire minimum, et il faudra cohabiter avec Westbrook. Soit les Nets montent un « sign-and-trade » avec les Lakers autour d’Irving et Westbrook, mais il faudra trouver une 3e franchise car recruter Westbrook n’est pas dans les plans de Brooklyn.

Depuis février, les Nets ont déjà Ben Simmons dans le rôle du meneur maladroit de loin, et comme aux Lakers, Westbrook sera obligé de jouer sans ballon. Sans oublier qu’on ne sait pas si Durant verrait d’un bon oeil leurs retrouvailles. Un Durant qui semble s’être déjà préparé au départ d’Irving puisqu’il a dit ce weekend que « quoi qu’il arrive, l’amitié sera toujours là. »

Quant à Draymond Green, il a déjà commenté la possible arrivée d’Irving aux Lakers : « Si vous donnez à LeBron quelqu’un comme Kyrie, les Lakers seront des candidats au titre. Mais ils nous battront pas. »