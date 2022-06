Les Clippers et les Lakers sur la piste de John Wall ?

Après une saison passée loin des terrains, à sa demande, John Wall va reprendre sa carrière à la rentrée. Avant cela, il va évidemment activer sa « player option » puisqu’elle va lui permettre de toucher… 47 millions de dollars ! C’est le deuxième plus gros salaire de toute la NBA, et les Rockets vont négocier une rupture de contrat à l’amiable pour lui permettre d’être free agent.

Si Wall est coupé, il pourra rejoindre n’importe quelle formation pour le salaire minimum, et Marc Stein révèle que trois équipes sont intéressées par son profil. Il s’agit du Heat sur la côte Est, et des deux équipes de Los Angeles à l’Ouest.

A Miami, on a besoin d’un meneur de jeu pour épauler Kyle Lowry, très fragile et vieillissant. Wall n’a plus le niveau All-Star, mais à l’instar de Victor Oladipo lors des playoffs, il peut apporter de la vitesse et de la défense en sortie de banc.

Aux Lakers, on chercherait toujours à se débarrasser de Russell Westbrook, et John Wall pourrait être une alternative correcte. Un bien meilleur défenseur, c’est certain. Stein explique d’ailleurs que les Lakers ont tenté d’échanger Westbrook aux Rockets contre Wall, mais Houston exigeait un premier tour de Draft en supplément.

Enfin côté Clippers, Reggie Jackson s’est imposé comme titulaire, mais ça reste un ton en-dessous de ce qui se fait dans la conférence, et Wall serait une bonne doublure.