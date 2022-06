Evidemment, John Wall active sa clause pour toucher 47 millions de dollars en 2023

C’est évidemment tout sauf une surprise mais Rich Paul, agent de John Wall, a prévenu les dirigeants de Houston que son client activait sa « player option » pour aller au bout de son contrat. Le salaire est monstrueux : 47,4 millions de dollars ! C’est le deuxième plus gros salaire de toute la NBA pour la saison prochaine, derrière les 48 millions de dollars de Stephen Curry.

Selon The Athletic, qui rapporte l’information, les deux parties discutent d’une solution pour que Wall quitte Houston. L’ancien All-Star sort d’une saison blanche après avoir estimé qu’il n’entrait pas dans les plans de sa franchise, et désormais il lui faut reprendre sa carrière.

Pour un échange, ce sera très compliqué puisqu’il est sur le déclin et que son salaire est un énorme frein. Résultat, on s’oriente plutôt vers un « buy-out« , et ça coûtera tout de même de l’argent aux Rockets qui vont étaler son salaire sur plusieurs saisons. Ce qui signifie aussi qu’il sera « free agent », et pourra rejoindre une bonne équipe, a priori, pour le salaire minimum.

LEXIQUE

Buy-out : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.