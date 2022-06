Pas de folie aux Clippers

Lakers et Clippers, pas du tout le même combat. Alors qu’un énorme chantier attend les premiers pour reconstruire un effectif digne de ce nom, leurs voisins s’apprêtent à passer un été beaucoup plus tranquille. La majorité de leurs joueurs majeurs sont en effet sous contrat pour plusieurs années. Seuls quelques dossiers, dont celui de Nicolas Batum, seront à étudier.

« Notre objectif n°1 en ce qui concerne la free agency est d’essayer de retenir nos free agents », fixe Lawrence Frank. « On a une assez bonne idée de comment on va jouer. J’entends par là qu’il suffit de revenir deux ans en arrière, et on a ajouté quelques pièces vraiment significatives depuis. »

Il faut juste se projeter un peu

Il y a deux ans, dans la « bulle » d’Orlando, les Californiens s’étaient effondrés au second tour des playoffs face aux Nuggets et avaient gâché une avance de 3-1. Depuis lors, l’effectif a été légèrement retouché. Exit quelques figures importantes de l’ère post « Lob City » (Lou Williams, Patrick Beverley, Montrezl Harrell) pour faire notamment confiance à Reggie Jackson à la mène et signer des ailiers polyvalents (Nicolas Batum, Norman Powell…).

Malheureusement pour eux, Kawhi Leonard n’a pas pu poursuivre l’aventure jusqu’à la finale de conférence en 2021. La même blessure au genou l’a tenu écarté des parquets la saison passée alors que Paul George a dû jouer par intermittence en raison de pépins physiques aussi.

« Même si on n’a pas eu le privilège de voir à quoi cela ressemble, je pense qu’il faut juste se projeter un peu », poursuit le président du club. « On est vraiment, vraiment chanceux que Steve (Ballmer) nous ait donné les ressources pour monter l’équipe actuelle. On continue à l’évaluer, à voir comment on peut s’améliorer. »

Le dirigeant évoque l’importance de trouver le bon équilibre entre vétérans et jeunes joueurs, tous affamés avec ce « feu interne » et qui « se sentent vraiment poussés à faire quelque chose qui n’a pas été fait avant ». Autrement dit mener les Clippers vers le premier titre de leur histoire.

J’ai horreur des transferts

Des transferts à venir ? Cela ne semble pas être à l’ordre du jour.

« Comme je l’ai dit, j’ai horreur des transferts. C’est la pire partie du métier parce qu’on a que des bons gars. […] Alors vous êtes presque heureux quand vous n’en faites pas. Et donc je suis heureux qu’on n’ait pas fait d’échange et je suis sûr que beaucoup de nos gars sont heureux (aussi). »

Le principal fait d’armes des Clippers ces dernières semaines a été de prolonger Robert Covington pour deux saisons. « Je crois que c’est du gagnant/gagnant des deux côtés. On a beaucoup parlé de RoCo et de son impact, de ses qualités défensives hors ballon, de sa capacité à rentrer des tirs ouverts à un niveau élevé. Il a même montré d’autres qualités de fixation qui profitent au groupe et deviennent contagieuses », s’enthousiasme Lawrence Frank qui a ainsi géré l’un des principaux dossiers de son intersaison avec un investissement mesuré (24 millions de dollars).

Son salaire sera un tout petit moins élevé que celui de Luke Kennard, un autre de ces extérieurs dont l’effectif dispose à foison. Ces dernières heures, celui-ci s’est retrouvé au cœur de rumeurs de transferts.

« Je ne commente pas les rumeurs parce qu’il n’y a rien de vrai », balaye son président. « Luke a fait une saison incroyable. Il a terminé meilleur shooteur à 3-points de la ligue (45%). Il a ajouté plus de mouvement sans ballon à son jeu. Et je ne sais pas si vous avez vu Luke récemment, il est en pleine forme physiquement. […] Il rentre dans son ‘prime’ donc je pense que le meilleur reste à venir. »