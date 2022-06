Russell Westbrook serait prêt à donner la priorité à la défense la saison prochaine

« On doit s’engager à fond en défense, sinon on n’aura aucune chance, l’attaque n’aura même pas d’importance » avait formulé Darvin Ham pour ses premiers mots en tant que coach des Lakers. Cette ambition vient d’être réaffirmée par Rob Pelinka, interrogé à l’issue de la Draft d’hier.

« Darvin va donner la priorité aux joueurs qui jouent dur et se battent sur chaque action. C’est le genre de joueurs qu’on va aussi identifier durant la ‘free agency’. Et je crois évidemment qu’avoir des shooteurs autour de nos trois stars va être très important pour créer de l’espace », détaille le GM de la franchise, en citant notamment l’ailier de Syracuse, Cole Swider, signé via un « two-way contract ».

Jouer dur et défendre fort réclamera l’implication de tous, y compris des trois vedettes de l’équipe, LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, dont l’investissement défensif a plus d’une fois posé question ces derniers mois. En particulier celui du meneur dont le nouveau coach a mis face à ce défi défensif.

Les deux hommes, en compagnie du GM, ont ainsi eu des échanges à ce sujet. « On a été honnêtes sur la façon dont il peut correspondre à cette équipe et sur ce qu’on attend de lui l’année prochaine », rapporte Rob Pelinka, selon qui l’ancien MVP a bien accepté de suivre la philosophie de Darvin Ham, en donnant la priorité à la défense.

« S’il décide d’activer sa clause », conditionne toutefois le dirigeant en référence aux 47 millions de dollars qui attendent Russell Westbrook avec sa « player option », sur laquelle on l’imagine mal faire une croix. « Il n’a pas encore donné sa décision finale, il a encore quelques jours pour se décider avec sa famille. S’il revient, il sera accueilli ici à bras ouverts. »