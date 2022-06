Un nouveau coloris pour la « TWO WXY 2 »

« Position-less », c’est en gardant cette idée à l’esprit que New Balance a concocté la « TWO WXY 2 », un modèle qui accompagnera donc la « KAWHI II » sur les parquets la saison prochaine.

La paire qui se veut donc destinée à tous les profils de joueurs a été présentée sous un nouveau coloris. Cette version prend le contre-pied parfait de la précédente, avec cette fois des tons plus clairs.

La tige en mesh blanc est complétée par des motifs en bleu clair, orange et noir sur le devant de la chaussure et au niveau du talon. Des pastilles en bleu et en orange sont présentent sur la languette blanche, tandis que le logo « New Balance » est bien visible en noir sur blanc sur le haut du talon.

Le coloris est d’ores et déjà disponible sur le site US de New Balance, au prix de 130 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Les soldes ont débuté sur basket4ballers.com ! Profite de -20% supplémentaires sur les articles de basketball NBA, Nike et Jordan grâce au code « ETE22 » du 22 juin au 19 juillet.