New Balance dévoile la « TWO WXY 2 »

La sortie de la « KAWHI II » a été un peu confidentielle, en raison de la saison blanche de Kawhi Leonard avec les Clippers. New Balance compte bien se rattraper en 2022/23, un exercice qui sera accompagné d’une toute nouvelle série : la « TWO WXY 2 » !

Peu de détails ont pour l’heure filtré sur ce modèle à la tige en mesh et dotée d’un amorti FuelCell. Le premier coloris dévoilé semble en revanche dans la lignée de ceux élaborés pour la première « TWO WXY », avec un mariage de couleurs original baptisé « Cold Summer », entre gris, différentes teintes de bleu, de l’orange et du rose.

Sa sortie est prévue pour le vendredi 27 mai sur le sol américain à 130 dollars.

(SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la chaussure performance basketball de la collection Jordan Zion x Naruto. Deux des héros d’enfance de Zion : Michael Jordan et Naruto, tout deux ont été capable de collaborer et donner vie à sa vision. Livraison et retour offert.