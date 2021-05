New Balance ose le multicolore pour sa nouvelle « TWO WXY »

New Balance a dévoilé la « TWO WXY » en décembre dernier, avec deux modèles aux couleurs des franchises de deux récentes « recrues » : Dejounte et Jamal Murray. A l’approche de l’été, la firme de Boston ose une version plus colorée composée d’une base jaune contrastée par des superpositions vertes, rouges et bleues. Le logo NB apparaît en blanche sur fond rouge sur le côté droit du talon.

Ce modèle est également doté de la technologie Kinetic Stitch sur toute la tige, tandis que la semelle extérieure bénéficie d’une unité New Balance FlueCell.

Cette toute nouvelle « TWO WXY » investira le marché à partir du 1er juin au prix de 140 dollars.

