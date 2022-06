Olivier Sarr testé par les Lakers

Auteur d’un remarquable passage au Thunder avec ses 14.8 points, 7.4 rebonds et 1.4 contre de moyenne, à 63% aux tirs et 54% à 3-pts, en 30 minutes de jeu sur une période de cinq matches, Olivier Sarr avait finalement été coupé par des dirigeants qui souhaitaient tester un maximum de joueurs en fin de saison.

Mais le Français a tapé dans l’oeil des scouts, et notamment des Lakers puisqu’il a été invité mardi à un mini-camp de « free agents ». Comme le Jazz, qui multiplient les mini-camps, les Lakers cherchent la perle rare pour combler leur effectif, et Sarr faisait partie d’un groupe d’une dizaine de joueurs, et parmi eux, il y avait aussi Derrick Williams, l’ancien numéro 2 de la Draft, Darren Collison, mais aussi Justin Tillman, Craig Randall II, Sindarius Thornwell, Antonio Blakeney, Jaylen Adams, LJ Figueroa et Romeo Weems.