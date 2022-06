Le Jazz teste Jabari Parker, Denzel Valentine et Joel Ayayi

En attendant de trouver un coach, le Jazz organise des camps pour des free agents, et cette semaine encore, il y a plusieurs noms connus. Ils sont même vingt à avoir fait le déplacement à Salt Lake City, et voici la liste complète : Jabari Parker, Aamir Simms, James Palmer, Ade Murkey, Jay Huff, Bruno Caboclo, Joel Ayayi, Caleb Homesley, Justin Robinson, Denzel Valentine, Langston Galloway, DJ Funderburk, MaCio Teague, Frank Bartley, Reggie Perry, Grant Riller, Sindarius Thornwell, Isaiah Pineiro, Trae Bell-Haynes et Vitto Brown.

On retiendra les présences de Jabari Parker, Bruno Caboclo, Joel Ayayi, Denzel Valentine ou Langston Galloway. Des joueurs susceptibles de se battre pour des places du bout du banc, de la 11e à la 15e place.

« Avec la démission de Quin (Snyder), les deux dernières semaines ont été différentes » reconnaît Bart Taylor, vice-président de la franchise. « Nous avons dû ajouter à cela la recherche d’un entraîneur, ce qui a représenté beaucoup plus de travail. D’une certaine manière, c’est une bonne chose que nous n’ayons pas de choix de Draft. »