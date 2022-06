Les Suns et les Sixers intéressés par Eric Gordon ?

Depuis plusieurs années, chaque période de transferts digne de ce nom s’accompagne de rumeurs autour d’Eric Gordon. Cette année, les Rockets attendraient un premier tour de Draft en échange de leur arrière.

Une offre claire qui pourrait intéresser les Sixers et les Suns d’après ESPN.

On sait que les premiers souhaiteraient récupérer P.J. Tucker, mais qu’ils veulent aussi transférer Danny Green, blessé, avec leur 23e choix. Avec son 41% de réussite à 3-pts cette saison, Eric Gordon serait donc parfait pour remplacer le triple champion NBA et les Rockets auraient ainsi un choix de plus au premier tour (ils possèdent déjà les 3e, 17e et 26e choix) pour jeudi soir.

Du côté de l’Arizona, l’arrière de 33 ans retrouverait Chris Paul, avec lequel il a joué deux saisons dans le Texas (2017-19), et ce serait un shooteur de plus, autour de Devin Booker et « CP3 », qui pourrait apporter ses points et ses tirs primés en sortie de banc. Le tout en apportant de la défense puisqu’il a beaucoup progressé dans ce secteur.