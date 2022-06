Les Rockets à la recherche d’un premier tour de Draft contre Eric Gordon ?

Cette fois, est-ce la « bonne » (rumeur de transfert) pour Eric Gordon ? Selon Marc Stein, l’arrière des Rockets, habitué à voir son nom circuler dans les bruits de couloir, pourrait faire ses valises d’ici peu. Les Texans seraient à la recherche d’un nouveau premier tour de Draft, pour cette année ou les suivantes, en contrepartie.

On rappelle que ces derniers viennent d’envoyer Christian Wood vers Dallas pour récupérer notamment le 26e choix de la prochaine Draft. Houston dispose ainsi de trois « picks » au premier tour (3e, 17e et 26e).

Les Rockets avaient déjà mis la main sur quatre joueurs à la précédente sélection (Jalen Green, Usman Garuba, Alperen Sengun et Josh Christopher) et devraient donc disposer d’un effectif particulièrement jeune.

Joueur le plus âgé (33 ans) et expérimenté de l’équipe, Eric Gordon, dont The Athletic n’imagine pas le départ, doit toucher 19.5 millions de dollars l’an prochain, soit le plus gros salaire de l’équipe (en dehors du cas John Wall).

Titulaire la majorité du temps la saison passée, l’ancien joueur des Clippers ou des Pelicans apportait encore 13 points de moyenne avec 41% de réussite longue distance et peut notamment intéresser des candidats au titre en quête d’un 6e homme capable d’écarter le jeu en sortie de banc.