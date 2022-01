Eric Gordon s’est habitué aux rumeurs de transfert

Dans sa sixième saison à Houston, Eric Gordon a pratiquement tout vu. Et après avoir endossé le costume de « role player » aux côtés des différentes superstars passées par le Texas, le voilà presque en première ligne dans un effectif jeune qui consacre sa saison au développement de joueurs à fort potentiel.

Sa force, c’est d’avoir continuellement su s’adapter aux différents défis qui lui ont été proposés, et d’avoir toujours trouvé un moyen d’apporter à son équipe lorsque les blessures le laissaient tranquille. À tout juste 33 ans, Eric Gordon tourne à 15 points et 3.3 passes décisives en 29 minutes de moyenne, avec un pourcentage derrière l’arc à faire pâlir les plus grosses gâchettes de la ligue : 45.5% d’adresse en 5.3 tentatives par match.

« Je me sens vraiment bien cette année », a-t-il déclaré. « Je veux continuer de jouer et agir de cette façon. Rester en bonne santé et être sur le terrain le plus possible. Tout au long de ma carrière, mes rôles n’ont cessé de changer, que ce soit pour sortir de banc ou en tant que titulaire. Avec moi, j’ai l’impression de pouvoir m’adapter à tous mes coéquipiers grâce à mon style de jeu. C’est bon de revenir, et j’ai dû travailler très dur cet été pour essayer d’éviter les blessures tout au long de la saison et être prêt à faire une bonne saison comme celle que je fais cette année ».

Concentré sur son rôle dans le projet des Rockets

À l’approche de la « trade deadline », Eric Gordon fait office de candidat idéal pour alimenter les rumeurs : un joueur d’expérience, doté d’un bon QI basket et surtout qui apporte cette menace extérieure tant recherchée. À nouveau en pleine possession de ses moyens, il se voit même continuer à jouer encore plusieurs années.

« Je peux continuer comme ça, j’ai l’impression de pouvoir jouer comme ça pendant encore 4-5 ans. Peu importe ce qui arrivera, je suis prêt. Je me suis préparé pour pouvoir parer à tout et jouer du mieux possible ».

Mais l’ancien champion du monde a aussi l’habitude de faire partie des tractations entre franchises et on peut compter sur lui pour ne pas se laisser déstabiliser dans les semaines à venir.

« Je n’y pense même pas et je ne m’inquiète pas à ce sujet. Ce sont des choses qui arrivent. Que tu sois échangé ou pas, tu dois continuer à jouer au basket. Heureusement, je suis ici depuis bientôt six ans maintenant, et ça se passe vraiment bien. Je connais la situation dans laquelle je me trouve. Je continue simplement à jouer mon jeu et j’ai hâte de continuer à m’épanouir au sein de ce groupe », a-t-il ajouté. « J’ai déjà été échangé même si ça fait un petit moment. Ça fait partie du business. Je me concentre sur le basket, je ne me préoccupe pas du reste ».