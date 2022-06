Les Sixers proposeraient un package avec Danny Green et leur 23e choix de Draft

Victime d’une double rupture ligamentaire au niveau du genou gauche lors du dernier match de la saison de Philadelphie, Danny Green a déjà annoncé son retour la saison prochaine. Avant le All-Star Game a-t-il assuré.

Seulement, le triple champion NBA n’a pas précisé le nom de l’équipe avec laquelle il allait revenir. C’est logique car avec une telle blessure, à 35 ans (dans huit jours), et une dernière année de contrat de 10 millions de dollars non garantie, il est conscient que les Sixers pourraient le couper sans frais d’ici le 1er juillet.

D’après les informations de The Ringer, la franchise de Philadelphie voudrait plutôt le transférer. Et pour que l’offre soit plus intéressante, les dirigeants mettraient dans la balance leur 23e choix de Draft, obtenu suite au transfert de James Harden avec les Nets.

Un package Green + 23e choix de Draft sera-t-il suffisamment attrayant pour récupérer un joueur capable d’apporter un peu de poids offensif sur le banc des Sixers ? L’équipe de Doc Rivers en a terriblement besoin, les playoffs l’ont prouvé, tant les remplaçants ont été faibles pour soutenir Joel Embiid et compagnie.