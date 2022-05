Danny Green annonce déjà son retour pour la saison prochaine

Devant une telle blessure à presque 35 ans (il les aura dans un mois), certaines imaginaient une fin de carrière possible pour Danny Green. Il faut rappeler que, dans le Game 6 contre le Heat, Joel Embiid lui est tombé dessus.

Résultat des examens : double rupture ligamentaire au niveau du genou gauche ! Au niveau du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral fibulaire.

Mais le triple champion NBA ne veut pas parler de retraite. Il l’a déjà confirmé dans son podcast, « Inside the Green Room », donnant même un indice sur sa date de retour.

« Je vais m’assurer de revenir sur les parquets et cela ne va pas me prendre un an », annonce-t-il. « Je serai de retour avant le All-Star Break. Vous pouvez me croire et vous l’aurez entendu ici avant tout le monde. »

Comme le prochain All-Star Game, à Utah, aura lieu le 19 février 2023, l’arrière de Philadelphie a donc neuf mois devant lui pour tenir sa promesse.

« Je vais tout donner pour retrouver la santé. Mon corps et mes os récupèrent bien habituellement. Je n’ai pas de mauvaises habitudes, donc oui, je pense revenir dans les temps pour aider une équipe à jouer les playoffs. Pour prouver aussi que je peux encore jouer à haut niveau, et aider une franchise à gagner en playoffs. »

Si l’ancien des Spurs, des Lakers ou des Raptors ne précise pas le nom de cette équipe, c’est tout simplement parce que les chances qu’il reste à Philadelphie ont considérablement diminué depuis sa blessure.

Il possède une dernière année de contrat, à 10 millions de dollars, mais elle n’est pas garantie. Les Sixers pourraient donc le couper sans frais avant le 1er juillet afin de miser ensuite sur un joueur opérationnel dès le début de saison.