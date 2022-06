Bradley Beal reste flou sur son avenir à Washington

Restera ? Restera pas ? Éligible à une prolongation de 242 millions de dollars sur cinq ans s’il renonce à sa dernière année de contrat, Bradley Beal n’a visiblement pas encore pris sa décision, à l’approche de la free agency.

Alors que Tommy Sheppard, président des opérations basket des Wizards avait fait part de sa confiance sur le dossier, et que l’intéressé avait confirmé dans la foulée aimer la ville et l’équipe pour laquelle il joue depuis 2012, la tendance n’est plus aussi claire.

Très sollicité en privé

Bradley Beal a d’abord déclaré qu’il allait orienter sa décision en faveur de l’équipe où il serait le plus susceptible de gagner. Et hier, lors de l’inauguration d’un terrain de basket rénové au centre Benjamin Banneker, au nord de la ville, il a pris un malin plaisir à entretenir le flou, assurant que sa présence ne l’engageait en rien avec les Wizards.

« Je ne mêle pas les deux. Ici, c’est l’amour que j’ai reçu depuis le premier jour. La ville m’a accepté depuis que je suis rookie, et alors que je suis dans ma 11e année ici, c’est le même amour, si ce n’est plus. J’ai toujours essayé de rendre la pareille d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré.

Puis lorsqu’on lui a demandé le mot qu’il donnerait pour décrire la free agency à venir le concernant, Bradley Beal a répondu : « Fou, probablement, comme toujours ».

Comme on pouvait s’en douter, le leader des Wizards ne devrait pas manquer de sollicitations. En attendant que les dirigeants de franchise soient autorisés à le faire publiquement, Bradley Beal a enfin confirmé qu’il avait déjà été « beaucoup » approché. « Vous savez que je ne peux pas donner les noms », a-t-il conclu.

De quoi mettre un peu plus de pression sur le « front office » des Wizards !