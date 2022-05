Des nouvelles de Bradley Beal

Comme son nom l’indique, l’association « Hoop For All », basée à Washington, s’est donné pour but de faciliter l’accès au plus grand nombre à la pratique du basket, en plus d’organiser des tournois et d’essayer d’aider les gens dans le besoin sur le plan médical.

Il y a environ un an, elle a proposé à Bradley Beal de l’accompagner financièrement pour rajeunir les terrains du Banneker Community Center, situés à Columbia Heights et visiblement pas épargnés par l’usure du temps.

Du temps et de l’argent investi pour la communauté locale

L’arrière des Wizards a accepté le défi et ne le regrette pas, alors que les travaux de rénovation arrivent à leur fin et que le complexe va bientôt disposer de terrains tout neufs. La cérémonie est prévue pour le 18 juin prochain.

« C’était une évidence. J’ai aimé ce que « Hoop For All » faisait en tant qu’association, sensibiliser aux problèmes médicaux qui touchent particulièrement la communauté noire », a souligné Bradley Beal. « J’ai aimé le fait qu’ils étaient jeunes, qu’ils n’avaient pas nécessairement beaucoup de membres, et quand j’ai vu les terrains pour la première fois, c’était exactement ce dont la communauté avait besoin. Vous avez de beaux courts de tennis, une bonne université, une aire de jeux, une piscine. La seule chose qui manquait, c’était de beaux terrains de basket ».

On pourrait presque faire la même analogie avec les Wizards et Bradley Beal : tous les éléments semblent réunis pour un nouveau départ. La seule chose qui manque est la prolongation de son « franchise player » !

Une prolongation qui se profile

Même si l’heure est toujours à la rééducation de son poignet, pour lequel l’arrière s’est montré rassurant, c’est bien sa possible prolongation à hauteur de 250 millions de dollars qui est attendue par toute la communauté des Wizards. En coulisses, les signaux semblent plutôt positifs.

Au-delà de son travail sur son poignet, sur l’amplitude du mouvement, l’imitation de tir avant de passer au renforcement, il est resté en contact avec le GM Tommy Sheppard au sujet de la préparation de la Draft.

Le joueur prépare aussi l’arrivée de son troisième enfant, un détail à ne pas négliger.

« L’opération s’est bien passée, la récupération s’est bien passée. Je n’ai eu aucun problème. Cette blessure m’a également offert une pause mentale, du temps pour apprécier la vie, et je n’ai pas changé d’état d’esprit. J’aime être à DC, j’aime être dans cette équipe », a-t-il précisé au Washington Post.

Reste encore cinq longues semaines à patienter pour les fans des Wizards avant une possible délivrance.