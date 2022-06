Bradley Beal veut jouer là où il peut gagner

S’il n’active pas sa dernière de contrat (37.2 millions de dollars) pour la saison 2022/2023, Bradley Beal pourra tester le marché cet été. Et les sommes présentes devant lui, qu’il reste ou qu’il parte, sont énormes.

En cas de départ, il pourra signer un contrat de 179 millions de dollars sur quatre ans, soit 44.75 millions par saison. S’il reste à Washington, il pourra prolonger pour 242 millions sur cinq ans, soit 48 millions par saison !

« Drew Gooden, un ancien qui est comme un mentor pour moi, me dit toujours toujours que ce sont des bons problèmes à avoir, des problèmes de riches », déclare Beal dans un entretien pour Bleacher Report. « Quand on regarde les choses sous cet angle, on ne prend pas vraiment de mauvaises décisions. Je suis dans une position assez hallucinante, les chiffres sont dingues. Je ne peux pas contrôler tout ça. J’ai de la chance et je ne vais pas fuir devant cette situation. Je l’accepte les bras ouverts. Je suis un peu anxieux car j’ai une décision à prendre et le temps presse. On est déjà en juin. Mais c’est agréable d’être dans cette position. »

« Si je pense pouvoir gagner à Washington, alors je reste »

L’arrière All-Star aura 29 ans à la fin du mois et comme il n’a disputé les playoffs qu’une fois depuis quatre saisons, il met le sportif au sommet de ses préoccupations pour la suite de sa carrière.

« Bien sûr, je vais voir avec ma famille. Ce qu’ils veulent faire, où ils veulent vivre. Avec l’équipe aussi. Mais je sais sur quel élément je vais orienter ma décision : là où je peux gagner. Ce sera ma décision. Si je pense pouvoir gagner à Washington, alors je reste et je veux que les gens respectent cela. Je vais tout donner pour rendre cette équipe meilleure. Si c’est ailleurs, je vais m’impliquer de la même façon. Globalement, je vais prendre la meilleure décision pour moi. »