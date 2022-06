Andrew Wiggins voulait « prouver que tout le monde avait tort »

« Ma fille devrait pouvoir dire que son papa est un champion », lâchait Andrew Wiggins dans la foulée de son immense Game 5. Aujourd’hui, la petite fille de trois ans, qui l’avait réveillé un soir de janvier dernier pour lui apprendre qu’il était All-Star, peut le dire : son papa est un champion NBA.

« C’est incroyable d’avoir ma famille ici pour vivre tout ça avec moi. Ma fille ne va pas s’en souvenir, elle n’a que trois ans. Mais ce sont des souvenirs pour la vie. Je suis tellement reconnaissant pour ça », affiche l’ailier des Warriors avec le grand sourire d’un gamin.

À l’instar de Klay Thompson, il a sans doute plus de raisons que les autres d’avoir le sourire. Lui dont on s’interrogeait sur le statut dans la ligue, après son mandat mitigé avec les Wolves, et aux Warriors où on le pensait en transit avant d’être éventuelle échange à nouveau, comme D’Angelo Russell. On s’interrogeait aussi sur la hiérarchie possible au sein de l’équipe avec le retour de Klay Thompson.

« Ils m’ont fait sentir chez moi et m’ont fait comprendre que j’allais être un élément », rapporte-t-il toutefois, en envoyant à ceux qui en douteraient encore : « Il n’y a rien de soft chez moi. » Sa finale NBA l’a prouvé. Derrière un Stephen Curry royal, l’ailier a terminé deuxième meilleur marqueur de l’équipe (18 points à 45% aux tirs), meilleur rebondeur (près de 9) et contreur (1.5) !

Défié au quotidien par Curry, Thompson, Green, Iguodala…

Pas mal pour une première expérience en la matière et pour un joueur qui a pu tant interroger par le passé.

« J’ai mis tellement de travail et de temps pour arriver ici, et le résultat final est de devenir un champion. Il n’y a rien de tel. Draymond, Klay, Steph, Andre, tous les vétérans, ils m’ont mis au défi tous les jours, chaque fois que je rentrais sur le terrain. C’est motivant. Ce sont de futurs Hall of Famers. Chaque fois qu’ils me disent de faire quelque chose, je veux juste relever le défi, leur prouver et gagner leur respect. »

Au vu des déclarations des uns et des autres ces dernières semaines, il fait peu de doute que ce respect est gagné depuis un moment. Lorsqu’on lui demande son sentiment par rapport aux commentaires négatifs qui ont rythmé sa carrière par le passé, il évoque en réponse un « sentiment que je ne peux pas décrire. Ce genre de choses est motivant. Ça m’a mis la flamme dans les yeux, je voulais prouver que tout le monde avait tort. Maintenant, je suis champion NBA. Tout le monde aura toujours quelque chose à dire, mais désormais, quand ils auront quelque chose à dire, ils devront dire que je suis aussi champion. »