Le MVP de la nuit | Les larmes de Stephen Curry

Parce qu’il n’avait jamais été élu MVP d’une finale NBA avant cette nuit, certains doutaient de la place de Stephen Curry parmi les meilleurs joueurs de l’histoire. C’est désormais chose faite, et c’est en larmes qu’il a terminé la rencontre. Jamais on n’avait vu le meneur des Warriors dans cet état, et ses larmes ont mis fin à trois ans de frustration et d’attente. Trois ans à espérer retrouver la plus grande scène pour faire taire ses ultimes détracteurs.

On attendait « Game 6 Klay », et on a donc eu « Game 6 Steph » avec 34 points, 7 rebonds, 7 passes et 2 interceptions. Le tout à 12 sur 21 aux tirs, dont 6 sur 11 à 3-points. Il avait quitté le TD Garden sur son plus grand match en carrière, et il en a remis une couche pour aller chercher le plus beau titre de sa carrière.

« Je suis tellement fier de ce groupe. Je remercie chaque jour Dieu de pouvoir faire ce sport au plus haut niveau avec des gens incroyables » explique-t-il, en pleurs en bord de terrain. « C’est comme ça… On joue pour gagner un titre, et vu ce qu’on avait vécu depuis trois ans, personne en début de saison nous imaginait à cette place… Sauf ceux qui étaient sur le terrain ce soir, et c’est incroyable. C’est surréaliste. »

Dans ce Game 6, Stephen Curry a d’abord laissé passer l’orage, comme ses coéquipiers. Et puis il est monté en puissance. Un 3-points par-ci, un 3-points par-là. Petit à petit, il a mis la main sur la rencontre, et plus particulièrement en deuxième mi-temps. Le tout en jouant juste, et en analysant la défense. En dernier quart-temps, il a profité des « switchs » pour déborder Al Horford et aller au cercle. Des lay-up difficiles mais qui ont fait tellement de bien aux Warriors alors que les Celtics, et plus particulièrement le duo Brown-Horford, jetaient leurs dernières forces dans la bataille.

« On est tellement loin de ce qu’on avait fait pendant cinq ans, avec trois titres en quatre ans… » poursuit Stephen Curry. « On a touché le fond avec les blessures, le chemin a été long, et il a fallu trouver les bons éléments et les bonnes personnes… Rien n’était acquis car on ne savait pas qu’un jour on reviendrait à ce niveau. Pour moi, il n’y a rien de plus beau au monde. »

Pour le plaisir, voici le palmarès de Stephen Curry depuis 2015 : 4 titres NBA, 2 fois MVP, 1 fois MVP des Finals, 1 fois MVP du All-Star Game, 8 fois All-Star, 8 fois dans les All-NBA Teams, meilleur shooteur de l’histoire à 3-points (saison régulière, playoffs et Finals).

Et certains pensent toujours qu’il ne fait pas partie des meilleurs joueurs de l’histoire ?