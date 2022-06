Il y a quelques jours, Dyson Daniels expliquait se voir en parfait complément de Tyrese Haliburton du côté d’Indiana, alors que les Pacers vont drafter en 6e position le 23 juin prochain. De passage à Indianapolis pour un workout, lundi, AJ Griffin a lui aussi expliqué qu’il se voyait bien aux côtés du jeune et prometteur meneur de jeu.

« Je pense que je m’adapterais parfaitement », a expliqué l’ancien joueur de Duke (1m98, 100 kgs). « Être avec des gars qui cherchent leurs coéquipiers ouverts et qui veulent les mettre en confiance, je pense que je peux m’y adapter parfaitement… J’aime le jeu de Tyrese. »

Fils d’Adrian Griffin, ancien joueur NBA désormais assistant à Toronto, AJ Griffin peut aussi avancer la compétitivité familiale sur son CV, puisqu’il bataille sur les terrains depuis tout petit avec son grand frère et sa grande sœur. Sans oublier évidemment les conseils avisés de son père, qui connait bien le milieu.

« Je pense que c’est formidable de pouvoir bénéficier d’autant de connaissances et de savoir de la part de mon père », a continué AJ Griffin. « Il peut me donner les informations et les conseils pour franchir cette nouvelle étape. Il est capable de me dire ce qui va arriver, pour savoir comment faire face aux responsabilités. »

Un esprit de compétition forgé en famille

Ailier physique, avec un bon tir extérieur (44.7% de réussite à 3-points cette saison), il peut être le « 3&D » si recherché dans la NBA actuelle. Avec un esprit de compétition affuté par ses duels familiaux.

« Je pense que c’est là que j’ai acquis mon esprit de compétition, en jouant contre mon frère et ma sœur également. Elle avait l’habitude de me battre en un-contre-un quand j’étais plus jeune », a-t-il ainsi raconté. « Et je pense que cela a fait naître en moi un désir de ne plus ressentir ce sentiment. Parce qu’à chaque fois que je perdais contre mon frère ou autre, je me mettais en colère. Sur le chemin du retour, j’étais furieux de cette défaite, et je pense que c’est ce qui m’a motivé à continuer à travailler dur. »

En tout cas, AJ Griffin assure avoir d’autres atouts que son tir à faire valoir en NBA.

« Sans aucun doute mes qualités de créateur, ma capacité à créer en sortie de dribble et ma capacité à défendre », a-t-il ainsi répondu sur ses forces transposables en NBA. « C’est une des choses dont je suis très fier. Être capable d’éteindre mon adversaire, peu importe le duel qu’on me donne. »

