Draft 2022 | Aminu Mohammed prend Marcus Smart en exemple

Même s’il a réalisé une saison intéressante à Georgetown avec 13.7 points, 8.2 rebonds et 1.6 interception de moyenne, Aminu Mohammed est davantage annoncé au second tour, à sa fin même, qu’au premier de la Draft.

L’arrière ne verrait sans doute pas d’un mauvais œil l’idée d’être drafté en 53e position. Pourquoi ? Parce que ce sont les Celtics qui auront la parole. Dès lors, pourquoi Boston plutôt qu’une autre franchise ?

« Je veux un rôle comme celui de Marcus Smart chez les Celtics », annonce-t-il pour The Rookie Wire. « Il défend, il prend le tir quand il est disponible. C’est un rôle dans lequel je me vois bien. Je peux défendre sur plusieurs postes. J’ai l’impression que la défense peut m’amener là où je le désire et que cela va me rendre plus précieux, en plus de ce que je peux faire offensivement. »

Avec ses 2m10 d’envergure, Aminu Mohammed (1m96, 95 kilos) présente un physique similaire à celui du défenseur de l’année 2022 (1m90, 99kg pour Marcus Smart). Le meneur de jeu de Boston est aussi arrivé dans le Massachusetts avec un profil de défenseur féroce, de chien de garde avant tout. Et des gros doutes sur son shoot.

« Je décrirais mon jeu comme celui d’un joueur polyvalent », continue Aminu Mohammed. « Je peux dribbler, passer, jouer le pick-and-roll. J’espère que les équipes verront que je peux avoir de l’impact de plusieurs façons. Avec ou sans ballon. »

Le joueur des Hoyas aurait déjà fait des workouts avec Washington, Brooklyn, Atlanta, San Antonio ou encore Chicago. Il devrait aussi rencontrer Sacramento et Portland.

Il sait que pour convaincre une franchise de miser sur lui, il doit progresser au shoot. Pour sa seule saison en NCAA, il a affiché un faible 31% de réussite à 3-pts.

« Je suis principalement concentré sur ce point-là. Je progresse. Le tir est toujours là, il s’agit surtout d’être régulier avec. Il faut répéter les efforts et ça ne se fait pas en un ou deux jours, ça prend du temps. Je me suis amélioré pour devenir un meilleur shooteur. »