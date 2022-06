Derrick White, la force tranquille des Celtics

Débarqué à la « trade deadline », Derrick White avait poussé les Celtics à se séparer de Josh Richardson, Romeo Langford, un choix de Draft et un futur « swap ». Quatre mois plus tard, Boston ne regrette pas.

Ayant retrouvé de l’adresse depuis la naissance de son premier enfant au cours de la finale de conférence face à Miami, l’arrière sorti de la fac de Colorado a précisément été essentiel pour venir à bout du Heat, avec 10 points, 4 passes et 3 rebonds de moyenne sur la série.

Sur ces Finals, Derrick White reste sur la même lancée, en termes de production statistique (13 points, 2 passes, 2 rebonds) mais aussi, et surtout, dans son rôle de présence rassurante en sortie de banc.

« Je prends beaucoup de plaisir avec cette équipe », a-t-il expliqué dans sa conférence de presse d’hier. « On a un très bon groupe de gars qui se préoccupent les uns des autres. On aime voir nos coéquipiers avoir du succès. On joue au plus haut niveau et on joue avec des gars qui se soutiennent et qui aiment prendre du plaisir à jouer ensemble. C’est forcément plaisant. On met tous nos ego de côté et on place l’équipe en premier. Il n’y a que comme ça que ça peut marcher. »

Passé des Spurs aux Celtics, Derrick White n’a pas éprouvé trop de difficultés à s’intégrer, sachant qu’Ime Udoka formait une passerelle idéale, puisqu’il a été formée dans l’académie texane de San Antonio. Dans le basket collectif et intransigeant prôné par l’entraîneur, Derrick White s’est épanoui depuis son arrivée en février dernier.

« Ils vont être agressifs d’entrée de match »

« J’étais très heureux [du transfert]. Je savais qu’on avait beaucoup de talent, beaucoup de bons joueurs et j’ai le sentiment que je me suis bien adapté. Je pensais que ce groupe n’avait pas de limite et on a essayé de progresser encore et encore pour aller atteindre le but ultime. »

À deux marches seulement d’arriver tout en haut de la montagne, les Celtics et Derrick White sont bien conscients qu’il ne faut surtout pas lâcher l’objectif des yeux. Ce serait une grave erreur que de se croire déjà arrivé à 2-1 avec le Game 4 à domicile cette nuit. Une défaite la nuit prochaine pourrait ainsi tout changer…

« On comprend que c’est un match énorme. Chaque match est important à ce stade et on comprend qu’on ne peut pas en lâcher un, donc tout le monde est concentré, avec la bonne mentalité. [Ce soir] sera le moment de le montrer. »

Dans sa cinquième saison NBA, Derrick White est un jeune vétéran qui apporte sa polyvalence et son calme au jeu parfois encore un peu brouillon des jeunes C’s. Aussi bien capable de créer pour lui que pour ses coéquipiers, il sera peut-être le mouvement clé qui permettra à Boston d’aller chercher le 18e titre de son histoire.

Mais Derrick White s’attend à un sursaut d’orgueil des Warriors, la dynastie dominante de la dernière décennie.

« Ils vont être agressifs d’entrée de match. On en a parlé tout au long de la série. On doit se battre, être physique et répondre à ce qu’ils vont faire. On doit être prêt à jouer dur d’emblée et répondre à tout ce qu’ils vont nous lancer. »